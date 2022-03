Pogoda tygodniowa dla Płocka. Prognoza na 7 dni, od jutra (20.03) do soboty

Pogodę na tydzień dla Płocka możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej aury spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od niedzieli, 20.03) do soboty 26.03. Czy najbliższych 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w tym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę 7-dniową dla Płocka.

Pogoda na tydzień w Płocku: niedziela, 20.03 W ciągu dnia w niedzielę w Płocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Płocku w niedzielę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodnio-południowy. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Płocku w niedzielę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 20.03.2022: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.4

Pogoda na tydzień w Płocku: poniedziałek, 21.03 Za dnia w Płocku słupki rtęci powinny pokazać 12°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Płocku będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie wschodnio-południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Płocku w poniedziałek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 21.03.2022: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.4

Pogoda na tydzień w Płocku: wtorek, 22.03 Spodziewana temperatura we wtorek w Płocku to 15°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Płocku wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodnio-południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Płocku we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 14 do 16 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 22.03.2022: Temperatura w dzień: 15°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.5

Pogoda na tydzień w Płocku: środa, 23.03 W ciągu dnia w środę w Płocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 17°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Płocku wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Płocku w środę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 23.03.2022: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.5

Pogoda na tydzień w Płocku: czwartek, 24.03 Spodziewana temperatura w czwartek w Płocku to 14°C. Natomiast w nocy z czwartek na piątek temperatura może spaść do 3°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Płocku będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 1°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Płocku w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 2 do 4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 24.03.2022: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.6

Pogoda na tydzień w Płocku: piątek, 25.03 W ciągu dnia w piątek w Płocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 14°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Płocku wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Płocku w piątek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 13 do 15 °C, min. temp. 1 do 3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 25.03.2022: Temperatura w dzień: 14°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.6

Pogoda na tydzień w Płocku: sobota, 26.03 W ciągu dnia w sobotę w Płocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 11°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Płocku w sobotę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Płocka, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Płocku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 10 do 12 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 26.03.2022: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.7

