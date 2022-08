Pogoń Szczecin - Wisła Płock. Wymagający rywal, ale w lekkim dołku. Co czeka Nafciarzy w Szczecinie?

Wisła ucieka peletonowi

Przez trzy kolejki Nafciarze dzierżyli tytuł lidera ekstraklasy, ale wynikało to "tylko" z lepszego bilansu bramkowego od innych drużyn. Po 4. serii gier sytuacja jest już zupełnie inna. Wisła Płock została jedynym klubem z kompletem punktów po czterech rozegranych spotkaniach. Co prawda, niektóre zespoły czekają jeszcze zaległe mecze, ale żaden z nich nie jest w stanie zrównać się z nami punktami na tym etapie gry. Jakby tego było mało, podopieczni Pavola Stano dokonali tego przy, można powiedzieć, kosmicznym bilansie bramkowym - 14 goli strzelonych i tylko 2 stracone. Dogłębniejszym pokazaniem, jak potężny jest płocki walec na starcie rozgrywek, niech będzie fakt, że Davo, który strzelił do tej pory cztery bramki, ma na swoim koncie więcej lub tyle samo goli, co 11 drużyn w lidze!