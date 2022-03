Policjanci uratowali mężczyznę. Chciał odebrać sobie życie

Policjanci uratowali mężczyznę

W piątek wieczorem do posterunku w Brudzeniu Dużym zgłosił się mężczyzna zaniepokojony brakiem kontaktu ze swoim bratem. Policjanci od razu po rozmowie udali się w drogę do miejsca zamieszkania 30-latka. Na miejscu okazało się, że wrócił on do domu, ale tylko na chwilę, by następnie wyjść i nie dać już żadnego znaku innym osobom. Mundurowi wraz z bratem zaczęli poszukiwani mężczyzny na terenie posesji i, na szczęście, szybko odnaleźli go w jednym z budynków, w którym próbował się powiesić. Funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie - rozplątali linę i udzielili pierwszej pomocy, wzywając po chwili pogotowie. Skuteczna interwencja pozwoliła uratować jego życie, a pogotowie zabrało 30-latka do szpitala.