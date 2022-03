Pomoc dla Ukrainy. Autokar z pomocą humanitarną dotarł do Żytomierza. Miasto wspiera też przejście graniczne w Dorohusku

Drugi autokar dotarł do Żytomierza

Płock wspiera Dorohusk

Miasto zaangażowało się w szersze wsparcie. Oprócz wysłanego wczoraj autokaru bezpośrednio na Ukrainę do partnerskiego Żytomierza, dziś wysłana została pomoc na przejście graniczne w Dorohusku, w którym znajduje się punkt recepcyjny, gdzie obywatele Ukrainy otrzymują niezbędne dalsze informacje oraz wsparcie w postaci posiłków i pomocy medycznej. Wysłane zostały dwa samochody udostępnione przez firmę ArtMot i Agpress, a na pokład została zapakowana żywność, taka jak zupki, do przygotowania w warunkach "polowych", puszki z jedzeniem oraz butelki z wodą. Towary te trafią bezpośrednio do uchodźców, a pochodzą one od mieszkańców Płocka i od firm Repeat i Novol.