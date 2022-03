Pomoc dla Ukrainy. Do Płocka dojechał tir z pomocą humanitarną dla Ukraińców. Podróżował aż z Irlandii!

Tir z pomocą humanitarną

W poniedziałek rano do Płocka dotarł transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy od irlandzkich firm. Tir dostarczył produkty do punktu przy ulicy Misjonarskiej 22, a na jego pokładzie, na 26 paletach, znajdowały się, między innymi, żywność, środki czystości oraz leki. Teraz te dary będą mogły trafić do obywateli Ukrainy. Za zbiórkę pomocy na terenie Irlandii oraz ich przewiezienie do Polski odpowiadała firma The Pallet Network. O transporcie już kilka tygodni temu mówił Andrzej Nowakowski na jednej z konferencji. Wówczas kontener znajdował się w transporcie pomiędzy Irlandią a Holandią.