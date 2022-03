Pomoc dla Ukrainy. Pilna dodatkowa zbiórka! Tym razem trafi do obrońców Kijowa!

Zbiórka dla Kijowa

Urząd miasta informuje i prosi o pomoc w sprawie wsparcia drugiej pilnej zbiórki na rzecz Ukraińców. Tym razem chodzi o pomoc obronie terytorialnej ze stolicy Ukrainy - Kijowa. Ważne jest, by towary zostały dostarczone w przeciągu kilku najbliższych dni, ponieważ zostaną zapakowane do samochodu, który będzie wiózł pomoc z Berlina, ale po drodze zatrzyma się w Płocku. Dary dla Kijowa można przynosić do punktu zbiórki przy ul. Misjonarskiej 22 w godz. 10-18. Miasto prosi o oznaczenie paczek napisem „Kijów”.