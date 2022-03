Pomoc dla Ukrainy. Trzeci transport z pomocą humanitarną wyjechał z Płocka [ZDJĘCIA]

Trzeci transport z darami

W niedzielę trzeci transport z pomocą humanitarną wyjechał z Płocka do Ukrainy. Tym razem jednak samochód został zapakowany i dostarczony do Lublina, gdzie zostać miał przepakowany do autokaru, którym przyjechali uchodźcy z Żytomierza. Sami Ukraińcy nie trafili natomiast do naszego miasta, a zostali przyjęci w innych ośrodkach w Polsce. Autokar z kolei, po zapakowaniu darami z naszego miasta, wrócił na Ukrainę do Żytomierza.