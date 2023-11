Prasówka Płock 16.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Płocku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Płock 16.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.