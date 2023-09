Prasówka z Płocka 19.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W niedzielę odbył się koncert Requiem Mozarta. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Płocka Orkiestra Symfoniczna zagrały w płockiej katedrze jedno z najbardziej znanych dzieł Mozarta.

Mammografia i cytologia to dwa kobiece badania profilaktyczne, które należą do najważniejszych. Pozwalają wykryć wcześnie raka piersi oraz raka szyjki macicy, by rozpocząć skuteczne leczenie. Od 1 listopada 2023 r. z bezpłatnych badań, które są refundowane przez NFZ, będą mogły korzystać panie starsze nich dotychczas, a mammografia będzie przysługiwać też wcześniej. Są ponadto inne zmiany – zobacz szczegóły.