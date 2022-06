Program pracownie językowe w płockich szkołach. Podstawówki i szkoły ponadpodstawowe otrzymały nowoczesny sprzęt do pracy

Doposażenie pracowni językowych

Jak wyglądają lekcje z nowym sprzętem?

Lekcje prowadzone przy użyciu nowoczesnego zakupionego sprzętu różnią się nieco od zwyczajnych lekcji i dają nauczycielom więcej możliwości, a przede wszystkim ułatwiają naukę języka uczniom. Dzięki właściwemu wykorzystaniu technicznych możliwości, sprzęt umożliwia pracę w różnych wariantach - indywidualnie, w parach czy też w grupach. Dzieci mogą, na przykład, indywidualnie słuchać lektora, a następnie powtarzać za nim słowa. Co ciekawe, w takiej formule mają możliwość odsłuchu swojej wymowy w słuchawkach, co wpływa pozytywnie na naukę wymowy. W parach są w stanie współpracować z kolegami z ławki, nie przeszkadzając innym osobom. Podobnie sprawa wygląda w grupach, a wszystkie mikrofony i słuchawki są sterowane z punktu nauczyciela, który nadzoruje to, by nie doszło do zamieszania w nauce. Nauczyciel ma także możliwość w dowolnej chwili dołączyć do wybranych grup czy par i przysłuchać się im lub wtrącić. Uczniowie bardzo chwalą sobie ten sposób nauki. Nawet, gdy wszyscy mówią na raz, a w sali panuje ogromny gwar, oni skupiają się tylko na swoich grupach i nic więcej do nich nie dociera.