Przegląd prasy 23.03.2022 Płock. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Płocka

Prasówka 23.03 Płock: pozostałe wydarzenia

W poniedziałek rano do Płocka dotarł załadowany tir z pomocą humanitarną. Pojazd wędrował do naszego miasta aż z Irlandii, skąd początkowo podróżował kontenerem do Holandii. Dostarczone zostały najpotrzebniejsze produkty dla potrzebujących Ukraińców!