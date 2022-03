Przegląd prasy 9.03.2022 Płock. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Płocka

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Europejskiej Orlen Wisła Płock grała na wyjeździe z niemieckim Füchse Berlin, a stawką meczu było pierwsze miejsce. Rywalizacja była bardzo zacięta, a decydujące akcje odbyły się w ostatnich dwudziestu sekundach, lecz ostatecznie górą wyszli Nafciarze, którzy wygrali 30:29 (16:15), tym samym zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie! Oznacza to również, że w fazie TOP16 zagramy z innym niemieckim zespołem TBV Lemgo.

W najbliższy czwartek, to jest 10 marca, odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubu Wisła Płock z kibicami, podczas którego władze odpowiedzą na nurtujące pytania.

8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. W tym dniu panie świętują m.in. wolność i niezależność, o które w przeszłości nieraz trzeba było walczyć. Oczywiście w kwestii równouprawnienia pozostało jeszcze wiele do zrobienia, jednak Polska jest dziś pełna silnych kobiet, które imponują i inspirują. Przybliżamy sylwetki 6 z nich.

Wodociągi Płockie cały czas poprawiają jakość swoich usług i dbają o komfort płocczan, co zmusza je do czasowego odłączenia różnych ulic w mieście. Kolejna taka przerwa w dostawie wody będzie miała miejsce w środę (9 marca). Jakie ulice obejmie i w jakich godzinach?

Dzień kobiet to dobra okazja, by podkreślić, że kobiety są widoczne i działają aktywnie również w dziedzinach, które na pierwszą myśl nie kojarzą się z nimi w ogóle. Tak jest chociażby w przypadku działalności terytorialsów. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, z okazji święta kobiet, postanowiła przedstawić, jak dzielnie spisują się kobiety w mundurze!

„Przepraszam, że przeszkadzam, dzwonię w sprawie mojego brata”, "Masz jakieś informacje o moim mężu?", „Witam, czy to jest miejsce, w którym mogę dowiedzieć się, czy dana osoba żyje?” - to fragmenty nagrań audio wykonanych na infolinię ukraińskiego rządu.

W poniedziałek wieczorem kolejna pomoc humanitarna wyjechała z naszego miasta, by dowieźć dary do ukraińskiego Żytomierza. To już czwarta tego typu wysyłka z naszego miasta.

"Ukraińcy nie okażą słabości czy litości. Mają ogromną wolę walki, w pewien sposób “mszczą się” za to, że ktoś najechał ich ziemię, ich dom (...). Rosja jest tu podłym agresorem, który nie ma litości dla dzieci, kobiet, ludzi starszych, chorych. Człowiek, który ma honor, nigdy nie mści się na ludziach bezbronnych. "- mówi w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Przemysław Wójtowicz, ekspert fundacji Stratpoints i autor książki “Snajper wchodzi pierwszy”, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie, ranny na polu walki.