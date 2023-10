Przegląd prasy z Płocka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.10.2023

Pałacyk w Borowiczkach od wielu lat niszczeje. Rada Mieszkańców Osiedla wystosowała petycję do prezydenta.

Pokemon Go to popularna miejska gra mobilna o słynnych Pokemonach, mająca rzesze fanów na całym świecie. Słynna produkcja teraz będzie jednak jeszcze ciekawsza, ponieważ zapowiedziano niemal rewolucyjny dodatek, z którego użytkownicy już wkrótce będą się cieszyć. O co chodzi?

Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?