Przegląd prasy z Płocka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.11.2023

Zdarza się, że w szkole dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej ucznia. Może być to spowodowane bójką dwóch uczniów, nieszczęśliwym wypadkiem czy też przemocą między uczniami. Istnieją jednak sytuacje, w których nauczyciel jest osobą łamiącą prawo. Zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego, naruszenie integralności fizycznej ucznia skutkuje grzywną, karą ograniczenia wolności, albo nawet pozbawienia wolności do roku. Jakie jest postępowanie kiedy rodzic zgłosi naruszenie nietykalności cielesnej w szkole oraz konsekwencje dla nauczyciela?