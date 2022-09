Radomiak Radom - Wisła Płock. Rywale siedzą na plecach. Nafciarze muszą robić swoje, ale bez Rafała Wolskiego

Wymęczony lider

W miniony poniedziałek Nafciarze podejmowali u siebie Górnika Zabrze i chociaż mecz nie zaczął się dla nich najlepiej, bo nie mogli się uporać z wysoko grającym rywalem, to w pewnym momencie zaczęli dochodzić do głosu, co przełożyło się na prowadzenie do przerwy po kolejnej, siódmej już, bramce Davo. Plan na drugą połowę był prosty - dać się wyszaleć zabrzanom i atakować głównie z kontrataków, a być może później wrócić do swojego grania. Niestety, w wyniku starcia Rafała Wolskiego z Erikiem Janzą nasz zawodnik został wykluczony z gry i od 59. minuty musieliśmy grać w osłabieniu. Decyzja po meczu cały czas budzi wiele kontrowersji, bo pojawia się wiele głosów, ze gracz Górnika pierwszy sprowokował naszego piłkarza, próbując uderzyć go wyprostowanymi nogami, i również powinien wylecieć z boiska. Tak się jednak nie stało. Słowak został na boisku, a Nafciarze mieli przed sobą bardzo trudne zadanie. Niestety, już 5 minut później Bartłomiej Gradecki skapitulował po kolejnym centrostrzale i o odwrócenie losów meczu było trudno, ale udało się dowieźć remis, który ostatecznie pozwolił nam pozostać na szczycie tabeli, ale rywale są bardzo blisko.