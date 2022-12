Rumunki wypadek. Czołowe zdarzenie na DW 575. Winowajca w szpitalu

W niedzielę wieczorem, 4 grudnia, doszło do groźnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 575. Kierowca, jadąc na łuku, zjechał z drogi, a następnie zderzył się z dwoma samochodami i wylądował w rowie. Winowajca został zabrany do szpitala.

W miejscowości Rumunki 22-latek kierujący volkswagenem polo, na łuku drogi, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z jadącymi z przeciwka volkswagenem caddy i kia rio, a następnie wjechał do rowu. 22-latek z ciężkimi obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń ciała. - relacjonuje Krystyna Kowalska z płockiej komendy.