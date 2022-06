Rusza sezon wakacyjny. Uważajmy nad wodą. Czarne punkty wodne w subregionie płockim. Gdzie należy uważać podczas wypoczynku?

Czarne punkty wodne w subregionie płockim

Samorząd Mazowsza wraz z mazowiecką policją prowadzą akcję oznaczania niebezpiecznych kąpielisk tzw. czarnymi punktami wodnymi. W tym roku na listę niestrzeżonych akwenów trafiły kolejne cztery. Tym samym na mapie regionu jest w tej chwili aż 125 takich miejsc, a 5 z nich zlokalizowanych jest w subregionie płockim.

Współdziałanie przynosi dobre efekty, co potwierdzają dane. W 2021 r. na terenie Mazowsza doszło do 38 utonięći, w tym 7 na terenie subregionu płockiego. Dla porównania w 2020 r. w naszym regionie utonęło 58 osób, a w subregionie płockim – 4.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, z danych zgromadzonych przez mazowieckich policjantów wynika, że mamy do czynienia z tendencją spadkową. Niestety, informacje z ostatnich dni nie są optymistyczne. – Bilans ostatnich dni jest tragiczny. I choć to dopiero początek lata, to wiadomości o utonięciach jest coraz więcej, a wakacje dopiero przed nami. To oczywiste, że ten czas kojarzy się nam wszystkim z czasem wolnym i beztroską. I jak najbardziej wykorzystujmy ciepłe dni na wypoczynek, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Zwłaszcza nad wodą. Wybierajmy kąpieliska strzeżone, unikajmy miejsc nieznanych. A jeśli nasze umiejętności pływackie nie są najlepsze, postawmy na kąpiele słoneczne czy grę w piłkę plażową. Bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych jest najważniejsze – podkreśla marszałek.