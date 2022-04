Sandra SPA Pogoń Szczecin - Orlen Wisła Płock. Wygrana zgodnie z planem! Czas na rewanż z Lemgo!

Sandra SPA Pogoń Szczecin 27:38 Orlen Wisła Płock

Odjazd w końcówce

Kolejny mecz z rzędu Wisły rozpoczął się od błędu rywali w ofensywie i, podobnie też jak w dwóch poprzednich spotkaniach, pierwsze trafienie należało do Zoltána Szity. Następnie gospodarze próbowali szybko wznowić grę i zagrali do koła, ale skutecznie w bramce rozpoczął Krystian WItkowski, a na 0:2 wynik podwyższył Dima Żytnikow. Znów Nafciarze zaczęli bardzo dobrze w obronie, czym zmuszali przeciwników do straty piłki. Dzięki temu mogliśmy wyjść na trzybramkowe prowadzenie, ale zagranie do koła okazało się niedokładne. Miejscowi w swojej próbie nie trafili w światło bramki, lecz tym samym odpowiedział David Fernández. Dopiero wtedy mogli przełamać się gospodarze, rzucając pierwszą bramkę w 6. minucie. Mieli oni nawet szansę na wyrównanie, ale nie zrobili tego, a w zamian bramkę z kontry zdobył Mikołaj Czapliński. W następnej akcji defensywnej na ławkę kar wyleciał Leon Šušnja, co od razu wykorzystali nasi przeciwnicy. Nie wpłynęło to jednak na naszą ofensywę i znów do siatki trafił Czapla - 2:4 w 9. minucie. Tym razem jednak odpowiedź Portowców była błyskawiczna i skuteczna. Gra w osłabieniu minęła i do siatki od razu trafił nasz węgierski rozgrywający, a po chwili dobrze interweniował Witkowski i Czapliński wyprowadził nas na pierwsze trzybramkowe prowadzenie. Następnie mieliśmy małą wymianę bramek, w której dla Wisły trafili Szita i Czapla. W międzyczasie rywale zostali osłabieni karą dwóch minut, ale nie wykorzystaliśmy tego dobrze, bo gospodarze zdobyli kontaktową bramkę z kontry, po której dopiero do siatki trafił Fernández. Hiszpan mógł jeszcze podwyższyć nasze prowadzenie, ale nie wykorzystał okazji, w efekcie czego Mirsad Terzić otrzymał karę, a rzut karny wykorzystał Łukasz Gierak i po kwadransie gry prowadziliśmy tylko jedną bramką - 9:8.