Sfinalizowano połączenie PKN ORLEN i PGNiG. Największa grupa paliwowo-energetyczna w Europie Środkowej. Przychód wśród największych świata

Grupa ORLEN, po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje.

– To historyczny moment. Podjęliśmy wyzwanie połączenia strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego spółek i doprowadziliśmy z sukcesem ten trudny i wymagający proces do końca. Działamy już jako jedna połączona Grupa ORLEN. Wspólnie budujemy przyszłość, której fundamentem będzie rozwój perspektywicznych obszarów działalności, zapewniających bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii dla Polaków. Równolegle rozpoczynamy integrację całej Grupy, gdyż naszą ambicją jest rozwój całego ORLENu w kierunku nowoczesnego koncernu, który będzie napędzał polską gospodarkę w trudnych czasach. Firma osiągająca ok. 400 miliardów złotych przychodów rocznie staje się również bardziej atrakcyjna dla partnerów handlowych, w tym producentów ropy i gazu, co już widzimy i wykorzystujemy w bieżącej działalności – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.