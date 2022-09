Ślepkowo Szlacheckie wypadek. Dachowanie samochodu. Konieczna interwencja śmigłowca [ZDJĘCIA]

Wypadek w Ślepkowie Szlacheckim

Do niebezpiecznego wypadku doszło w Ślepkowie Szlacheckim (gmina Radzanowo) w sobotę, 17 września. Około godziny 13:24 samochód zjechał z drogi, by następnie wylądować w pobliskim rowie, wcześniej dachując. Konieczna była interwencja sporych jednostek służb. Na miejscu pojawiły się cztery jednostki straży pożarnej - z dwa z Płocka oraz OSP Rogozino i Woźniki - a także dwa policyjne radiowozy i karetka pogotowia. Dla bezpieczeństwa podróżujących pojazdem konieczne było jednak wezwanie śmigłowca ratowniczego, który zabrał poszkodowanych do szpitala.

Zdjęciami z miejsca wypadku podzielili się strażacy z OSP Rogozino