Śmiertelny wypadek Koszelew (gm. Gąbin), ale to nie wszystko. Do wypadków doszło też w Izabelinie i Murzynowie. Policja podsumowała weekend

Płocka policja podsumowała miniony weekend, opisując wypadki, do których doszło w naszym mieście i jego okolicach. Niestety, było to bardzo nieszczęśliwe rozpoczęcie wakacji. Codziennie dochodziło do poważnych wypadków, a w wyniku jednego z nich śmierć poniósł motocyklista.

Potrącenie rowerzysty i dachowanie

W piątek, 24 czerwca, około godziny 20:20 doszło do pierwszego z wypadków w miejscowości Izabelin w gminie Brudzeń Duży. Tam właśnie kierujący pojazdem marki Volvo 37-latek, jadący w stronę Lipna, próbował uniknąć zderzenia z jadący z naprzeciwka samochodem i uderzył w 44-latka, których jechał rowerem, a następnie wpadł do rowu, gdzie uderzył w betonowy przepust i dachował. Kierowca i rowerzysta z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Potrącenie motocyklisty

Dzień później, w sobotę, 25 czerwca, do wypadku doszło w Murzynowie - w tej samej gminie. Wówczas, chwilę przed godziną 18:00, 87-letni kierowca opla próbował włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej, lecz nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu motocykliście. 53-latek jadący Yamachą został przewieziony do szpitala z obrażeniami ciała.

Śmiertelny wypadek

"Zwieńczeniem" weekendu był tragiczny wypadek, do którego doszło w niedzielę, 26 czerwca, chwilę po godzinie 19:00. Wówczas w miejscowości Koszelew, w gminie Gąbin, kierowca motocykla z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, zjechał z drogi na łuku i trafił na pobocze, gdzie uderzył w wiatę przystanku autobusowego. 66-latek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała, gdzie, niestety, nie udało się go uratować.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Światowy Dzień Krwiodawcy. Prezydent Duda oddał krew