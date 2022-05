SMS Cup w Płocku. Pierwszy dzień rywalizacji za nami. W finale zagrają Płock i Kielce! [ZDJĘCIA]

SMS Cup w Płocku

23 i 24 maja w płockiej Orlen Arenie odbywa się turniej Szkół Mistrzostwa Sportowego w piłce ręcznej, podczas którego występują cztery SMS-y: Płock, Lubin, Kwidzyn i Kielce. W poniedziałek odbyły się mecze półfinałowe, które wyłoniły nam bardzo ciekawą rywalizację. We wtorek, o 12:30, w finale zagra ze sobą SMS ZPRP Płock i SMS ZPRP Kielce. Będzie to doskonały przedsmak przed "świętą wojną" i meczem Orlen Wisły Płock z Łomżą Vive Kielce, który to odbędzie się również we wtorek, o 19:15 w Płocku!