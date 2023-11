Spacer do 69 km od Płocka. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 listopada

Nie masz pomysłu na niebanalną ścieżkę spacerową w okolicy Płocka? Nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny czas przejścia, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 69 km od Płocka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Płocka proponujemy na weekend.

Wycieczki ze spacerem z Płocka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 69 km od Płocka, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 listopada w Płocku ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 29%. W niedzielę 26 listopada w Płocku ma być -0°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Oporów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m Max_c74 poleca trasę spacerowiczom z Płocka Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Płock Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,99 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 73 m Trasę dla spacerowiczów z Płocka poleca Defacto Trasa jak widać ma 6 kilometrów jest więc doskonała na dłuższy spacer lub bieg. Zaczyna się na starym rynku Płocka i biegnie przez zabytkową ulicę starego miasta, ulicę Grodzką gdzie znajduje się spora ilość restauracji. Następnie trasa skręca na ulicę mostową gdzie mamy możliwość podziwiać ruiny zamku płockiego oraz zabytkową katedrę. Kolejnym punktem jest stary most płocki, który przy wieczornym spacerze zachwyca oświetleniem w barwach miasta. Następnie nasza trasa biegnie brzegiem Wisły gdzie po raz kolejny możemy obserwować ruiny zamku płockiego z innej perspektywy jak i nie dawno otwarty amfiteatr. Koleją atrakcją tej trasy jest naturalnie powstałe jezioro położone u podnóża skarpy na której stoi Płock, jak i plażę gdzie odbywa się mnóstwo znanych i ciekawych festiwali jak Audioriver, Reggaeland, Cover Rock Festiwal, Festiwal Muzyki Cygańskiej. Trasa ta prowadzi na około wyżej wspomnianego jeziora a następnie czekają na nas schody po których pokonaniu znajdujemy się znów na skarpie i możemy obserwować trasę którą przebyliśmy jak i całość krajobrazu z góry. Pokonując schody znajdujemy się znów na starym mieście gdzie już tylko kilka set metrów do punku początkowego a jednocześnie końca trasy na starym rynku przed ratuszem. Po skończonym spacerze możemy udać się na ulicę Grodzką na posiłek lub ciepłą herbatę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trening na Jeziorem Włocławskim. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,81 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 813 m

Suma zejść: 812 m Fajnyfacet7 poleca trasę spacerowiczom z Płocka Nowa Przystań Miejska nad Jeziorem Włocławskim, przy ul. Płockiej, to świetne miejsce do treningu wysiłkowego ... co prawda moja przygoda z bieganiem trwa niedługo, dlatego cięgle się uczę. Tu doskonale można ćwiczyć podbiegi po schodach, pod pochyłą drogę, można wykonać wiele innych ćwiczeń z wykorzystaniem otaczających mas rzeczy - ławki, barierki, schody ...

I jeszcze ten zachód słońca ... kiepski zdjęcie, ale chyba zachęca do odwiedzenia tego miejsca :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Płocku

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

