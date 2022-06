Stoczniowiec Płock 2:2 Wisła II Płock. Derby Płocka na remis po bardzo ciekawym meczu! [ZDJĘCIA]

Stoczniowiec Płock 2:2 Wisła II Płock

Zaległe spotkanie IV ligi było bardzo ważne w układzie tabeli zarówno z punktu widzenia Stoczni, jak i Nafciarzy, chociaż zdaje się, że Wiślacy znaleźli się w dużo gorszej sytuacji i o spełnienie założonego celu, czyli zajęcie pierwszego miejsca, będzie bardzo trudne.

Co do samego spotkania, rezerwy Wisły od początku były stroną przeważającą i dominowały, jeśli chodzi o posiadanie piłki i kreację. Na niewiele się to jednak przełożyło. W początkowej fazie spotkania Brian Galach miał okazję, ale dobrze interweniował Adrian Tokarski. Później Nafciarze nie tworzyli sobie tak dobrych sytuacji, chociaż co chwila znajdowali się w okolicach pola karnego gospodarzy. W najlepszym wypadku przekładało się to jednak tylko na rzuty rożne. Zawodnicy Damiana Kijka byli natomiast nastawieni na grę z kontrataku i, mimo że początkowo nie dawało to żadnych efektów, raz na jakiś czas byli w stanie wywalczyć stały fragment gry na połowie Nafciarzy, ale do strzału lub groźnej sytuacji było jednak daleko. Gdy już jednak taka przyszła, od razu zakończyła się bramką, a do siatki trafił Przemysław Kowalczyk w 37. minucie. Napastnik został wypuszczony prostopadłym podaniem, a następnie technicznym uderzeniem pokonał bramkarza i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie, które utrzymało się już do przerwy.