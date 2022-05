Stoczniowiec Płock będzie miał pełnowymiarowe boisko z naturalną trawą. Rozpoczęto pierwsze prace [ZDJĘCIA]

Ciągły rozwój Stoczniowca

Przykład Stoczniowca Płock jest doskonałym wzorem dla amatorskich klubów, które dążą do rozwoju. Jeszcze kilka lat temu drużyna błąkała się w A klasie, grając na zaniedbanym, wręcz zrujnowanym obiekcie. Dziś jest to już solidna marka na tle województwa, jeśli chodzi o drużyny amatorskie. Zaczęło się od przebudowy obiektu i utworzenia nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Oficjalne otwarcie miało miejsce w 2016 roku i już wtedy mówiło się, że to nie koniec prac w związku z infrastrukturą. W międzyczasie udało się dołożyć kilka sukcesów sportowych. Najpierw, w sezonie 2017/18 Stoczniowiec awansował z Klasy A do Ligi Okręgowej, w której rywalizował przez trzy lata, za każdym razem będąc blisko czołówki. Swojego klub z Radziwia dopiął jednak dopiero w poprzednich rozgrywkach, pewnie wygrywając ligę i awansując na poziom wojewódzki. Warto tutaj zaznaczyć, że w drodze do IV ligi Żeglarze nie odnieśli ani jednej porażki przez cały sezon, co jest niesamowitym osiągnięciem, a na tym poziomie w Polsce udało się to tylko nielicznym. W tym wąskim gronie znalazły się: