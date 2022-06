Sukces akcji Miej oko na skórę! 180 osób przebadanych w niedzielę!

Darmowe badania dermatoskopowe w Płocku

W minioną niedzielę w przychodni JarMedica odbyła się akcja darmowych badań dermoskopowych, będąca częścią kampanii edukacyjnej "Miej oko na skórę", której celem jest wzrost świadomości społecznej na temat czerniaka oraz jak najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów skóry. Mamy już początek lata, podczas którego nasza skóra jest najbardziej narażona na działanie promieni słonecznych. Czerwiec to właśnie idealny moment, aby sprawdzić czy nie mamy niechcianej pamiątki po poprzednim sezonie. Zwłaszcza że czerniak, rozwijający się najczęściej na powierzchni skóry, to jeden z najprostszych do wykrycia nowotworów, a kluczową rolę w jego diagnostyce odgrywa samokontrola.

W akcji w Płocku wzięło udział prawie 180 osób z naszego miasta, ale też okolicznych miejscowości. Co ważne, z badań nie korzystali tylko starsi, ale też całe rodziny z dziećmi.