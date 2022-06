Sypa Challenge. Uczniowie SP nr 23 i SKF Wisła Płock walczą o udział w projekcie Kamila Syprzaka. Pomóż im wyjechać do Paryża!

Sypa Challenge

Kamil Syprzak, czyli płocczanin, wychowanek szczypiornistów Orlen Wisły Płock, a obecnie zawodnik Paris Saint-Germain Handball i reprezentant Polski jakiś czas temu założył swoją fundację, która w główne mierze opiera się na promocji piłki ręcznej wśród młodych sportowców. Jednym z projektów jest Sypa Challenge. Na czym dokładnie polega?

Jest to ogólnopolski konkurs organizowany dla dzieci w wieku 11-14 lat, gdzie główną nagrodą jest wyjazd do Paryża. Twórcy zwycięskiego zgłoszenia udadzą się do Francji na spotkanie z Syprzakiem, a także będą mogli kibicować jego drużynie podczas meczu w ich domowej hali. Dodatkowo przygotowane też zostaną różne atrakcje, jak chociażby zwiedzanie stadionu piłkarskiego PSG.

Aby wziąć udział i zgłosić się do konkursu, młodzi sportowcy musieli przygotować aż trzy filmiki z różnymi zadaniami: