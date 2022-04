System TRIGGER dla płocczan. Mieszkańcy miasta mogą otrzymywać SMS i e-mail z najnowszymi informacjami zdrowotnymi. W jaki sposó?

System komunikacji pacjentów "TRIGGER"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc uruchomiły innowacyjny system komunikacji "TRIGGER" dla pacjentów i lekarzy. Będzie on funkcjonował w ramach programu "Zdrowie dla Płocka", czyli pionierskiego programu zdrowotnego PKN ORLEN dla naszego miasta, ale też powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, który funkcjonuje od 2019 roku.

Na czym polega system TRIGGER?

TRIGGER to prosta i intuicyjna platforma do komunikacji cyfrowej, która dostępna jest dla wszystkich. Zawiera, między innymi, informacje o badaniach, spotkaniach zdrowotnych, medycznych weekendach i tym podobnym. Rejestrując się w platformie, będziemy mieli również dostęp do wykładów i webinariów, a więc konkretnych materiałów mogących poszerzyć naszą wiedzę.