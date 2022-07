Szczepienia Płock. Rusza kolejna edycja profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w Płocku

Niebawem ruszy kolejna edycja profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV, który prowadzi do raka szyjki macicy. Nowotwór ten jest jednym z najczęstszych, jaki atakuje kobiety w Polsce. Program profilaktyczny będzie realizowany w latach 2022-24, a same szczepienia rozpoczną się w sierpniu i będą adresowane do mieszkających w Płocku dziewcząt w wieku 12 lat. Co ważne, pod uwagę brany jest rok urodzenia, czyli w tym roku będą to dziewczynki z rocznika 2010, w przyszłym z 2011 i tak dalej.

Wszystkie szczepienia poprzedzać będą badania lekarskie, by wykluczyć wszelkie możliwe przeciwwskazania. Do szczepienia konieczna będzie również zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podanie szczepionki. Sam zabieg będzie natomiast bezpłatny i dobrowolny. Dziewczynki, które rozpoczęły cykl szczepień przeciw HPV w ubiegłym roku, teraz otrzymają drugą dawkę szczepionki. Aktualnie trwa podpisywanie umów z przychodniami, które wzięły udział w ogłoszonym przez urząd miasta konkursie ofert na realizację szczepień przeciwko HPV i zostały zakwalifikowane do programu. To 22 z 23 funkcjonujących w naszym mieście placówek podstawowej opieki zdrowotnej.