Tabletki Jodku Potasu gotowe dla płocczan. Miasto podało punkty dystrybucji. Do czego służy jodek potasu?

Tabletki jodku potasu w Płocku

Na początku należy zaznaczyć, że nie ma powodów do obaw. Prowadzone działania, mające na celu zabezpieczenie miast w jodek potasu, to wyłącznie działania prewencyjne, przewidziane w przepisach prawa i stosowane na wypadek ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. W przypadku ogłoszenia przez Ministra MSWiA decyzji o rozpoczęciu akcji wydawania jodku potasu, należy udać się do najbliższego punktu dystrybucji preparatu. Odbiór tabletek będzie możliwy przez jedną osobę dla wszystkich członków rodziny na podstawie imiennej listy osób dla których pobierany jest preparat. W przypadku uruchomienia wydawania, tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

Punkty dystrybucji jodku potasu w Płocku