Telekom Veszprém HC - Orlen Wisła Płock. Czas na rewanż! Tym razem na węgierskiej ziemi

Decydujący grudzień?

Przed Nafciarzami bardzo istotny tydzień w kontekście walki o pozostanie w grze w drugiej części sezonu 2022/23. Jeśli ziściłby się najczarniejszy ze scenariuszy, po trzech najbliższych meczach moglibyśmy pożegnać się z marzeniami o jakiekolwiek cele w tym sezonie i w zasadzie rozpocząć przygotowywania do następnych rozgrywek. Dlaczego?

Zacznijmy niechronologicznie. W niedzielę Orlen Wisła Płock rozegra spotkanie ostatniej serii pierwszej rundy PGNiG Superligi, a do Orlen Areny przyjedzie Łomża Industria Kielce. Forma płocczan jest daleka od optymalnego, a do tego cały czas mierzymy się z problemami na środku rozegrania. Nawet jeśli ostatnio do kadry wrócił Dima Żytnikow, to trudno powiedzieć, by jego forma była optymalna. Kielczanie również mają swoje problemy zdrowotne po wymęczającej części sezonu, ale jednak w dalszym ciągu robią swoje, co najlepiej pokazują rozgrywki Ligi Mistrzów. W niedzielę w Orlen Arenie to na pewno oni będą faworytem, ale swoją dyspozycją mogą okazać się od nas lepsi nie o jedną-dwie bramki, a o kilka. Wtedy trzeba będzie liczyć na naszą równie wysoką wygraną na koniec sezonu, a to zadanie będzie z gatunku tych "Mission: Impossible".