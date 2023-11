Tężnia solankowa za 200 tysięcy w Wyszogrodzie. W planach kolejne budowy

Choroby układów dróg oddechowych, alergie i katar. Na te wszystkie dolegliwości jest jeden naturalny sposób – tężnie solankowe. Jedna z nich została otwarta w Wyszogrodzie.

Tężnia ulokowana jest przy głównym wejściu przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego. Wykonana jest z drewna sosnowego i świerkowego i jest wypełniona tarniną. W obiegu zamkniętym krąży naturalna solanka pozyskiwana z Ciechocinka. Pompy dostarczające solankę na najwyższy poziom konstrukcji oraz oświetlenie wokół tężni, zasilane są energią z paneli słonecznych.

My jako Samorząd Powiatowy od wielu lat staramy się inwestować mocno właśnie w ten obszar. Pozyskujemy środki zewnętrzne. Można powiedzieć, że cyklicznie też poza tymi programami wsparcia z Mazowsza, pozyskujemy środki z Funduszu Ochronny Środowiska. Czy to na kolejne zazielenienia, czy na kwestie walki z barszczem Sosnowskiego, czy jeszcze inne tematy proekologiczne, prośrodowiskowe – mówił podczas otwarcia tężni Sylwester Ziemkiewicz, Starosta Płocki

Wartość inwestycji to 200 tysięcy złotych z czego 70% to kwota dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Jest to pierwsza tego typu inwestycja samorządu powiatu płockiego. Następne planowane są w Gąbinie.