Tragiczny weekend na drogach województwa mazowieckiego. Cztery śmiertelne wypadki. Powodem złe warunki pogodowe?

Cztery śmiertelne wypadki w weekend

Wszystkie zdarzenia miały miejsce w województwie mazowieckim. Pierwsze dwa miały miejsce w powiecie grójeckim w sobotę, 10 września. Pierwszy z nich wydarzył się nad ranem, około godziny 5:00, na drodze krajowej nr 7 na pasie w kierunku Krakowa w Józefowie. Wówczas kierująca peugeotem 38-letnia mieszkanka powiatu koneckiego z nieustalonych przyczyn zjechała na prawy pas jezdni i uderzyła w koło ciągnika siodłowego. Kobieta poniosła śmierć na miejscu, a droga była zablokowana przez ponad cztery godziny. Drugi wypadek w tym powiecie zdarzył się natomiast kilkanaście godzin później i miał miejsce w Bielanach w gminie Błędów. O 22:25 wpłynęło do komendy zgłoszenie o osobowej BMW, która zjechała do rowu i dachowała, a następnie doszło do zapalenia się pojazdu. W tym wypadku również kierowca poniósł śmierć na miejscu. Okoliczności obu powyższych zdarzeń pod nadzorem prokuratury wyjaśniają grójeccy policjanci.