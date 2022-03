Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Płock, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Płocka

Przegląd tygodnia: Płock, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

O 17 na Starym Rynku rozpoczął się koncert "Solidarni z Ukrainą". Wydarzenie rozpoczęło się od wzruszającego wykonania hymnu Ukrainy, który z płockiej sceny wykonały Ukrainki, które uciekły do naszego miasta przed wojną. Następnie wystąpili m.in. chóry Vox Singers i Pueri et Puellae Cantores Plocenses czy zespoły Vataha i Klisze. Niemal wszyscy zebrani odznaczali się niebiesko-żółtymi symbolami, a pod ratuszem w towarzystwie wymieniali się płocczanie ze wschodnimi uchodźcami. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Rano autokar z pomocą humanitarną wysłaną z Płocka dotarł do ukraińskiego Żytomierza. To jednak nie koniec działań naszego miasta w ramach pomocy Ukrainie. Miasto wysłało również pomoc na przejście graniczne do Dorohuska, a zbiórki wciąż trwają!