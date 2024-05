W tych lokalach wyborczych w Płocku oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w Płocku - lista

Biurowiec WEKTRA HOLDING Sp. z o. o.

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Grupa Zdrowie Sp. z o. o. (wejście bramą główną)

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej

Klub Osiedla Łukasiewicza Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły

Miejskie Przedszkole nr 10

Miejskie Przedszkole nr 11

Miejskie Przedszkole nr 14

Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia

Miejskie Przedszkole nr 19

Miejskie Przedszkole nr 2

Miejskie Przedszkole nr 21

Miejskie Przedszkole nr 27

Miejskie Przedszkole nr 29

Miejskie Przedszkole nr 37

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi

Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 8

Miejskie Przedszkole nr 9

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Klub Osiedla Kochanowskiego

Płockie Towarzystwo Oświatowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Spółdzielczy Dom Kultury

Stacja Uzdatniania Wody

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera

Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Wł. Broniewskiego

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej

Urząd Miasta Płocka

Zespół Szkół Budowlanych nr 1

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego

Zespół Szkół Technicznych-budynek warsztatów szkolnych

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa. A. J. Nowowiejskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 5 (wejście boczne-stołówka)

Zespół Szkół nr 5 (wejście główne)

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania