Warsztaty w Pracowni Działań Twórczych "Kolor i Forma". Tworzono własne układy planetarne

Żyjemy w czasach, gdy podróż w kosmos jest jeszcze dostępna tylko dla wybranych. Każdy jednak może wybrać się do gwiazd używając swojej wyobraźni. Robiły tak dzieci, które uczestniczyły w warsztatach kosmicznych organizowanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w Pracowni Działań Twórczych "Kolor i Forma". Odbywały się one w ramach cyklu „Rodzinne Sztukowanie’.

Do tej pory spotykaliśmy się na wielu warsztatach, na których rodzice i dzieci tworzyli wspólną pracę. Były to warsztaty i Wielkanocne i Bożonarodzeniowe. Warsztaty podczas pandemii, gdzie pokazywaliśmy poprzez spotkania online, co możecie zrobić w domu - mówi Anna Liśkiewicz, Główny Specjalista ds. plastyki Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki