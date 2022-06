Wianki Płock 2022. W niedzielę puszczanie wianków nad Wisłą! Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wisła" i inne atrakcje

Wianki w Płocku

W najbliższą niedzielę, to jest 19 czerwca, w płockim amfiteatrze odbędzie się niezwykła impreza, która związana jest z ludowymi mierzeniami i zbliżającym się letnim przesileniem słońca. O 19:30 rozpocznie się wydarzenie, podczas którego wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Wisła" Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki imienia Themersonów. Artyści przedstawią widowisko "Obrońcom Płocka 1920". Do współpracy zostali zaproszeni profesjonalni aktorzy i tancerze, którzy razem z ZPiT Wisła zabiorą nas w podróż po historii miasta. Podczas spotkania dojdzie też, między innymi, do wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Płocka w Dziedzinie Kultury.

Największą atrakcją i najbardziej wyczekiwaną będzie niewątpliwie jednak same puszczenie wianków na wodę. To odbędzie się na samo zakończenie imprezy, po krótkim spacerze z amfiteatru nad Wisłę. Wstęp na to ludowe wydarzenie jest całkowicie bezpłatny! Zabierajcie swoje wianki i stawcie się w niedzielę w amfiteatrze!