Widzew Łódź - Wisła Plock. Powrót rywalizacji po latach. Nafciarze będą walczyć z Widzewem wspierani kompletem kibiców gości!

Wisła nie zwalnia tempa

Uspokajane nastroje i dalekosiężne plany z kolejki na kolejkę są coraz trudniejsze do utrzymania. Cały czas trudno oczekiwać od Wisły, by włączyła się w walkę o mistrzostwo Polski, ale gdy klub gra tak jak w pierwszych sześciu spotkaniach, trudno nie włączyć w głowie marzyciela i nie zacząć rozmyślać. Nafciarze robią co mogą, by nastroje kibiców w Płocku jak najdłużej były pozytywne. Gra naszego zespołu wygląda bardzo dobrze, jesteśmy jedynym niepokonanym zespołem i w pełni zasługujemy na swoje miejsce w tabeli, prezentując przy tym bardzo atrakcyjną dla oka piłkę, w której brakuje przypadku. Właśnie ten ostatni aspekt każe kibicom wierzyć, że forma Wisły utrzyma się na dłużej. Nasze zwycięstwa nie są przypadkowe czy szczęśliwe. Od początku do końca realizujemy założony plan, i nawet gdy wydaje się, że klub oddał pole a rywal zaczyna mieć przewagę, okazuje się, że wszystko wygląda tak, jak oczekiwał trener. Wiadomo, nie wygramy wszystkich spotkań do końca sezonu. Zapewne nie wygramy nawet wszystkich do końca rundy, ale postawa zawodników każe wierzyć, że będziemy bić się o czołowe lokaty, dlatego nie możemy przesadnie obawiać się meczu z beniaminkiem.