Wisła Płock - Cracovia. Ostatni mecz w 2022 roku o zmazanie plamy po blamażu i spokojną zimę

Podnieść się po klęsce

Nic nie zapowiadało, że przed ostatnią ligową kolejką 2022 roku nastroju w Płocku będą nie najlepsze. Drużyna na początku sezonu wyglądała perfekcyjnie, ale im dalej w las, tym było gorzej. Wszystko zaczęło się od sprzedaży Damiana Michalskiego. Później czerwone kartki i dyskwalifikacje wyłapali Rafał Wolski oraz Steve Kapuadi i tak naprawdę od tamtej pory nie byliśmy w stanie się pozbierać, a podsumowaniem wszystkiego była ostatnia klęska w Częstochowie z Rakowem 1:7. Wśród kibiców pojawiło się wiele głosów, począwszy od braku ambicji, przez sprzedanie meczu, po zwolnienie wszystkich lub zamrożenie pensji. My jednak będziemy bardziej ostrożni. Deklasacja w Częstochowie to była gigantyczna wpadka naszego zespołu, zapewne z gatunku tych, które nie miały się prawa zdarzyć, ale się jednak zdarzyły. Nie są to częste wyniki, ale czasem się zdarzają i to nawet wśród najlepszych. Wystarczy przytoczyć półfinałowy mecz mistrzostw świata, w którym Niemcy wygrały z Brazylią 7:1, czy mecz w ćwierćfinale Bayernu z Barceloną, zakończony wygraną Bawarczyków 8:2. Czy wówczas Katalończycy i "Kanarki" się podłożyły i grały bez ambicji? Zdecydowanie nie. Tak samo nie podłożyli się Nafciarze. Trafili na dzień konia rywali, którzy doskonale wykorzystali słabszą dyspozycje Wiślaków.