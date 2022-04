Wisła Płock. Czy Nafciarze mają szansę zająć czwarte miejsce w lidze i zakwalifikować się do eliminacji europejskich pucharów? [SYMULACJA]

Symulacja

Na wstępnie zaznaczamy, że w żaden sposób nie pompujemy balonika, a jedynie chcemy przeanalizować ostatnich pięć kolejek sezonu pod względem możliwych rezultatów, chociaż PKO Ekstraklasa często pokazuje nam, że tego typu spekulacje i próby przewidywania wyników mijają się z celem, a zdecydowani faworyci potrafią przegrywać ze spadkowiczami. Świąteczna kolejka ułożyła się najlepiej dla Lechii Gdańsk, która wygrała z Górnikiem Zabrze, a dodatkowo większość pozostałych rywali, w tym również Wisła, potraciło punkty i na pięć meczów przed końcem sezonu gdańszczanie mają pięć punktów przewagi nad kolejnym w tabeli Piastem Gliwice. Nafciarze tracą w tym momencie siedem "oczek" i zajmują siódme miejsce. Do naszej analizy postanowiliśmy zatem wybrać wspomnianą trójkę zespołów, a do tego jeszcze Radomiak Radom, który jest tuż nad Wiślakami. Ósma w tabeli Cracovia ma już jedenaście punktów straty do czwartego miejsca, więc mówimy tutaj już o zbyt dużej stracie.

Aktualna tabela: