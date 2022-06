Wisła Płock. Damian Warchoł na dłużej w Wiśle! Podpisał nowy kontrakt z klubem

Damian Zbozień na dłużej w Wiśle

Cenny zmiennik

Damian Zbozień dołączył do naszego klubu przed sezonem 2020/21 z Arki Gdynia. Doświadczony prawy obrońca nie był pierwszym wyborem trenerów, ale nie oznacza to, że jest postacią marginalną. Gdy grał, raczej nie zawodził kibiców i nie schodził poniżej pewnego poziomu. Na jakie liczby udało mu się to przełożyć? W pierwszym sezonie rozegrał 18 meczów w PKO Ekstraklasie i jeden w Pucharze Polski. W niedawno zakończonych rozgrywkach było nieco gorzej - 13 meczów w lidze. Chociaż, aby być uczciwym, trzeba przyznać, że dużo też zrobił uraz, którego Damian nabawił się wiosną i był wyeliminowany z gry przez kilka kolejek, podobnie jak wielu innych zawodników. Gdyby nie to, zapewne bilans mógłby być trochę lepszy. Przed przyjściem do Płocka przecież Zbozień był podstawowym obrońcą w Arce Gdynia, z którą udawało mu się nawet zdobywać krajowe trofea. Damian, życzymy powodzenia i oby najbliższy sezon był jeszcze bardziej udany w liczby, niż dwa ostatnie!