Wisła Płock. Damian Węglarz wypożyczony. Najbliższy sezon spędzi w Chrobrym Głogów

Damian Węglarz wypożyczony do Chrobrego

Nieudany transfer?

Sprowadzenie Damiana Węglarza przed poprzednim sezonem wielu kibiców przyjęło ze zdziwieniem. Pewną pozycję miał i ma dalej Krzysztof Kamiński, a do tego w klubie znajdował się młody wychowanek z potencjałem - Bartłomiej Gradecki. Sam Węglarz natomiast odszedł z Jagiellonii Białystok, w której nie był ważną postacią, rozgrywając zaledwie pięć meczów w rozgrywkach 2020/21.

Zawodnik większość sezonu spędził na ławce pierwszej drużyny, nie ruszając się z niej w zasadzie w ogóle. Przez cały rok pobytu nad Tumskim Wzgórzem rozegrał trzy mecze - w pucharze z Koroną Kielce i dwa w lidze w końcówce sezonu: z Wartą Poznań i Cracovią. Efekt trzech występów? 10 straconych goli. Dużo, nawet bardzo dużo. O pierwszym spotkaniu trudno za wiele powiedzieć. Mecz z Koroną nie był transmitowany w telewizji, więc Damiana w akcji mogli zobaczyć tylko ci, którzy udali się do stolicy województwa świętokrzyskiego. Najwięcej zażaleń kibice mieli do bramkarza po spotkaniu z Warciarzami, gdzie z jego winy straciliśmy pierwszą bramkę. Przy następnych trudno powiedzieć, by mógł zachować się lepiej. Może mógł w jakiś sposób uchronić nas przed stratą jednego gola w Krakowie, ale ostatecznie nie zabłysnął dobrymi interwencjami. Niezadowolenie kibiców z postawy bramkarza najlepiej pokazała nasza sonda przeprowadzona po sezonie. Damian Węglarz został przez kibiców uznany najbardziej nieudanym transferem, zbierając 62% głosów, a przy ocenianiu każdego zawodnika, zebrał najwięcej ocen "1", czyli najniższej - ponad połowa głosujących tak właśnie oceniła jego występy.