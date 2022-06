Wisła Płock. Decyzje kadrowe w Wiśle. Co z testowanymi zawodnikami i Jorginho?

Dwóch odrzuconych, jeden dalej testowany

Podczas obozu przygotowawczego w Gniewinie z Wisłą Płock trenowało trzech testowanych zawodników. Od początku z drużyną na zgrupowanie udało się dwóch zawodników - Milan Kvocera i Aleksa Maraš - a po kilku dniach do zespołu dołączył Jan Jurčec. Pion sportowy podjął kroki wobec całej trójki. Maraš zakończył treningi z Wisłą i nie będzie dalej sprawdzany przez klub, Jurčec podpisał umowę z innym zespołem, a Kvocera pozostanie w zespole , ale nie podpisał jeszcze kontraktu. Dalej będzie sprawdzany przez nasz sztab szkoleniowy.

Trwają rozmowy o Jorginho

Zgodnie z zapisami w umowie, 30 czerwca jest ostatnim dniem, w którym obowiązuje wypożyczenie Jorginho z Łudogorca Razgrad do Wisły Płock. Nasz klub od dłuższego czasu prowadzi rozmowy w sprawie wykupienia gracza z bułgarskiego zespołu, ale cały czas nie udało się osiągnąć porozumienia . Wisła zapewnia jednak, że dalej będzie dążyła do pozytywnego zakończenia negocjacji i sprowadzenia reprezentanta Gwinei Bissau na stałe na Tumskie Wzgórze.

Witek na testach

Dwa dni temu natomiast Jagiellonia Białystok poinformowała, że młodzieżowiec z Płocka - Jakub Witek - przebywa na testach sportowych w klubie z Podlasia i pojechał z nim na obóz do Opalenicy. 19-letni pomocnik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w drugoligowej Raduni Stężyca, ale po sezonie powrócił do Wisły i rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z pierwszym zespołem.