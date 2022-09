Wisła Płock. Dodatkowa trybuna dostępna dla kibiców. Na spotkanie z Piastem Gliwice wejdzie więcej sympatyków Nafciarzy

Kolejne sektory nowego stadionu Wisły otwarte

Wisła Płock poinformowała o pozytywnym zakończeniu starań w związku z możliwością wpuszczenia większej liczby kibiców na domowe mecze Nafciarzy w piłce nożnej. Zmiany wejdą w życie już od najbliższego spotkania 11. kolejki PKO Ekstraklasy, które odbędzie się 30 września o godzinie 20:30. Od teraz na trybunach będzie mogło zasiadać o ośmiuset kibiców więcej, a całościowa frekwencja będzie mogła wynosić już 4300 kibiców.

Klub od początku sezonu czyni starania, by frekwencja na domowych meczach była jak największa. Na pierwszym meczu z Lechią Gdańsk do dyspozycji sympatyków Wisły dostępnych było tylko 3105 miejsc. Komplet wyprzedał się bardzo szybko, a zainteresowanie biletami nie malało, głównie dzięki dobrym wynikom Nafciarzy. W trzech kolejnych domowych meczach udało się zwiększyć dostępność miejsc do 3500 siedzeń. I w tych przypadkach również nie było kłopotów z wypełnieniem przeznaczonej przestrzeni, a wejściówki cały czas znikały na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Władze Wisły nie odpuszczały i dzięki temu, po raz pierwszy, nowy stadion będzie w stanie pomieścić ponad 4000 kibiców na meczu Nafciarzy. Dostępny będzie dodatkowy sektor - C7.