Wisła Płock. Filip Lesniak na dłużej w Wiśle! Podpisał nowy kontrakt

Filip Lesniak na dłużej w Wiśle

Udane dwa sezony

Filip Lesniak dołączył do ekipy Nafciarzy przed sezonem 2020/21 z duńskiego Silkeborg IF. Urodzony 14 maja 1996 roku pomocnik od razu stał się podstawowym wyborem w środkowej strefie drużyny i w pierwszym sezonie rozegrał 26 meczów na 30 możliwych, z czego 24 rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Pozwoliło mu to również na zdobycie jednej bramki - z Legią Warszawa. Miniony sezon, pod względem występów, był taki sam, aczkolwiek liczba spotkań możliwych do rozegrania była nieco większa. W tym sezonie Lesniakowi również udało się zdobyć jedną bramkę, a miało to miejsce w ostatniej kolejce ze Stalą Mielec. Słowak tym razem częściej wchodził z ławki rezerwowych, niż zaczynał w wyjściowym składzie, ale i tak pokazywał, że jest wartościowym zawodnikiem szerokiego składu, i gdy wchodził na plac, zespół nie tracił na jakości. Filip, życzymy ci dalszych sukcesów i jak największej liczby powodów do świętowania!