Wisła Płock. Film promujący kontraktu Piotra Tomasika robi furorę w Europie! Tematem zainteresował się największy niemiecki dziennik

Film Wisły robi furorę w sieci

W chwili wypuszczenia materiału przez klub, kibice Nafciarzy nie zwlekali z uznaniem i pochwałami, ale nie ma co się dziwić. Filmik przedstawiający drugą część "przygód" Piotra Tomasika (pierwsza miała miejsce rok temu przy takiej samej okazji), to prawdziwy kinowy hit! Produkcja skupiona jest i wzorowana na grze GTA San Andreas, ale dbałość o detale i wykonanie są po prostu perfekcyjne! Film szybko stał się przebojem internetu, a do płockiego działu marketingu spływały gratulacje i słowa uznania z całego kraju. Jak się jednak okazało, to nie wszystko. Materiałem zaczęły się interesować europejskie portale, a osobny materiał na ten temat nagrał największy niemiecki dziennik - Bild.