Wisła Płock - Górnik Łęczna. Przełamanie Nafciarzy! Popis Rafała Wolskiego

Wisła Płock 3-1 Górnik Łęczna

Efektowni i efektywni

Nafciarze od początku ruszyli na przeciwnika i byli stroną przeważającą, chociaż pierwszy strzał oddali goście, a konkretniej Szymon Drewniak. Następnie to już Wisła atakowała. Najpierw, w 5. minucie Kristián Vallo spróbował strzału z prawej strony pola karnego, ale został zatrzymany przez bramkarza. Po chwili uderzał Mateusz Szwoch, ale i jego próbę obronił goalkeeper. Z kolejną próbą Maciej Gostomski nie miał już szans. Szwoch popisał się piękną akcją i w 10. minucie wyprowadził nas na prowadzenie, mijając dwóch rywali i uderzając ze skraju pola karnego. Niestety, po strzeleniu gola Wiślacy nieco się cofnęli, pozwalając na więcej rywalom. Długo nie przekładało się to na klarowne sytuacje, ale gdy już tak się stało, łęcznianie wyrównali wynik - w 22. minucie bramkę na 1:1 zdobył Damian Gąska po, wydawać by się mogło niegroźnym rzucie z auto z lewej strony boiska. Można powiedzieć, że Wisła lepiej grała, musząc atakować, bo gdy tylko przeciwnicy nas doszli, znów staliśmy się stroną dominującą, a istne show zaczął Rafał Wolski. W 30. minucie Mateusz Szwoch przejął piłkę przy linii środkowej i ta trafiła do Jakuba Rzeźniczaka. Podał on do naszego playmakera, a ten przebiegł niemal pół boiska, mijając rywali i uderzając na 2:1. Wolak powtórzył swój wyczyn jeszcze w 42. minucie, kiedy wdarł się w pole karne z prawej strony, mijając ponownie obrońców, a następnie wystawił piłkę do pustej bramki Łukaszowi Sekulskiemu i do szatni schodziliśmy, prowadząc 3:1.