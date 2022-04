Wisła Płock - Górnik Zabrze. Czy Nafciarze wrócą na zwycięską ścieżkę?

Wrócić do wygrywania

Rozgrywki PKO Ekstraklasy wracają do gry po przerwie reprezentacyjnej. Przed planowaną pauzą mieliśmy szansę osiągnąć serię trzech zwycięstw z rzędu i przez długi czas wszystko szło w dobrym kierunku. Niestety, ostatecznie spotkanie ze Śląskiem Wrocław zakończyło się porażką naszych zawodników po bramce straconej w doliczonym czasie meczu po rzucie rożnym. Porażka nikogo jednak nie załamała, a sam trener podkreślał, że nie miał pretensji do zawodników, że ostateczny rezultat był negatywny. Niewiele zabrakło do korzystnego wyniku, a Nafciarze pokazali, że są w stanie kreować mnóstwo okazji w meczu. Przerwa reprezentacyjna na pewno pomogła szkoleniowcowi dopracować te elementy, które, jego zdaniem, wymagały poprawy, dlatego możemy oczekiwać, że w poniedziałkowym starciu zobaczymy już Wisłę z większym wkładem stylu Pavola Staňo.

Trener cały czas nie będzie miał do dyspozycji pełnego składu. Owszem, po dwóch meczach zawieszenia do kadry powrócą Łukasz Sekulski i Jakub Rzeźniczak, ale z tego samego powodu tym razem wypadł Piotr Tomasik. Będzie to dobra okazja, by na tej pozycji mogli sprawdzić się inni zawodnicy. Kto otrzyma szansę? Okaże się w poniedziałek. Być może będzie to któryś z młodzieżowców - Igor Drapiński lub Marcel Błachewicz - a może Staňo zdecyduje się sprawdzić na tej pozycji Antona Krywociuka lub Adama Chrzanowskiego? Każdy opcja będzie ciekawa i wszyscy zawodnicy będą mieli okazję się wykazać, bo Piotr Tomasik już dawno nie oddawał placu na lewej stronie. Powoli do dyspozycji wraca również Damian Warchoł, ale trudno powiedzieć, czy już szkoleniowiec zdecyduje się z niego skrozystać.