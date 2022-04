Wisła Płock - Górnik Zabrze. Nafciarze wracają na zwycięską ścieżkę, ale wynik lepszy niż gra

Wisła Płock 3:2 Górnik Zabrze

Dziwna pierwsza połowa

Nafciarze od pierwszego gwizdka starali się narzucić swój styl gry i atakować zabrzan, przez co w pierwszych minutach gra toczyła się na połowie przyjezdnych, ale nie przekładało się to na kreowanie sytuacji, a pierwszy strzał oddali nawet Górnicy, ale ich próba z 8. minuty była bardzo nieudana. Od tego momentu przeciwnicy nieco częściej zaczęli gościć na naszej połowie, ale również bez efektów. Pierwsze minuty minęły zatem w bardzo spokojnym tempie i przepełnione były dużą niedokładnością, na co wpływ z pewnością miał też mocno wiejący wiatr.