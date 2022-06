Wisła Płock. Karnety w sprzedaży! Nowy system biletowy. Jak kupić karnet na rundę jesienną PKO Ekstraklasy?

PKO Ekstraklasa startuje już 15 lipca. To doskonały czas, by zakupić karnet na mecze Wisły Płock i zaoszczędzić czas, ale też pieniądze. Pierwszy mecz Nafciarzy odbędzie się na stadionie przy Łukasiewicza i zagramy w nim z Lechią Gdańsk. Jesienią zagramy jeszcze siedem spotkań jako gospodarz, a naszymi rywalami będą: Miedź Legnica, Korona Kielce, Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław i Cracovia.

- Sprzedaż karnetów rozpoczęła się nieco później, niż zazwyczaj. Wszystko z uwagi na zmianę systemu sprzedaży biletów. - Z góry przepraszamy kibiców za zwłokę i dziękujemy za wyrozumiałość. Zmiana systemu sprzedaży to proces, który musi chwilę potrwać. Był to jednak dla nas temat absolutnie priorytetowy. Chcemy, żeby sam proces sprzedażowy był przede wszystkim przyjazny dla naszych kibiców, jednocześnie niwelując wszelkie problemy, które występowały dotychczas. Teraz zakup karnetu czy biletu powinien być dużo łatwiejszy, co więcej, nowy system posiada o wiele więcej możliwości, które ułatwią nam dotarcie do kibica. W razie ewentualnych problemów jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie uwagi i propozycje ze strony kibiców - powiedział dyrektor marketingu i sprzedaży Michał Łada.